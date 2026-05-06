Gol de Ousmane Dembélé para el 1-0 del PSG vs. Bayern Múnich, por la vuelta de las seminales de la Champions League. (Video: ESPN)
Gol de Ousmane Dembélé para el 1-0 del PSG vs. Bayern Múnich, por la vuelta de las seminales de la Champions League. (Video: ESPN)

golpea primero en la vuelta de las semifinales de la . El delantero francés Ousmane Dembélé anotó apenas superados los dos minutos de juego en el Allianz Arena del , tras una gran asistencia de su socio, el georgiano Khvicha Kvaratskhelia. Fue un potente remate de pierna izquierda, imposible para el solvente portero aleman Manuel Neuer. Como se recuerda, los parisinos se impusieron por 5-4 en el encuentro de ida.

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