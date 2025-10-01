Gol de Senny Mayulu para el 1-1 del PSG vs Barcelona | VIDEO: ESPN
empató rápido al en el encuentro válido por la jornada 2 de la fase de la liga de la . El gol lo anotó Mayulu a los 38 minutos tras magnífica asistencia de Nuno Mendes, quien desbordó por el sector izquierdo sacándose hasta a 3 elementos blaugranas. Tras ello cedió el balón a Mayulu quien disparó fuerte al pórtico de Szczesny.

