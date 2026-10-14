Gol de Carlos Espí puso el 2-3 del Real Madrid vs. Roma por Champions League. (Video: ESPN)
Gol de Carlos Espí puso el 2-3 del Real Madrid vs. Roma por Champions League. (Video: ESPN)

Cuando la noche se teñía de dramatismo para el Real Madrid en el Estadio Olímpico, las variantes dispuestas desde el banquillo por José Mourinho encendieron la chispa de una reacción memorable. El ingreso de juveniles como Arda Güler, Endrick y el canterano Carlos Espí refrescó la zona de ataque en el pasaje más adverso del encuentro, encontrando la recompensa providencial sobre los 83 minutos; el joven delantero cazó con rabia un rebote otorgado por el arquero Pierluigi Gollini tras un fiero acoso sobre el área chica y, luego de la angustiante validación a través del VAR, mandó a guardar el balón para firmar el 3-2 que inició la épica remontada blanca.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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