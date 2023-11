Real Madrid es uno de los equipos al que nunca nadie debe dar por muerto. Y es que los ‘merengues’ nos tienen acostumbrados a grandes remontadas, las cuales emocionan a hinchas y fanáticos del balompié. Como era de esperarse, el duelo ante Napoli, por la fecha 5 de la Champions League, se prestaba para vivir muchas emociones de principio a fin, sobretodo por los objetivos del cuadro italiano, que busca su clasificación a los octavos del certamen continental.

El encuentro inició con un sorpresivo gol de Giovanni Simeone, quien abrió el marcador a los 9′. El hijo del ‘Cholo’ recibió una gran asistencia de Giovanni Di Lorenzo, quedando solo frente al arco del golero Lunin. Sin pensarlo dos veces, el atacante remató y, pese a que el guardameta blanco se recuperó de manera inmediata, no pudo evitar que el balón se cole entre sus redes.

No obstante, poco le duraría la alegría al cuadro napolitano. Y es que dos minutos después, Real Madrid igualó el marcador y lo hizo de una manera espectacular. Rodrygo Goes, una de las figuras del esquema de Carlo Ancelotti, recibió el balón al borde del área rival y se posicionó. Inesperadamente, sacó un derechazo directo al ángulo de Meret, que no pudo hacer nada para detener el cuero.

Ojo, la anotación del atacante brasileño es muy especial. Y es que aparte de ser una gran diana, la número 18 que marca en la máxima competición europea, también lo ubica dentro del top 10 de goleadores del conjunto blanco en el popular certamen. Al día de hoy, igualó a Pirri.

Giovanni Simeone anotó el 1-0 de Napoli vs. Real Madrid. (Video: beIN Sports)

Real Madrid vs. Napoli: lo que se viene

Real Madrid pasa un buen momento en Champions League y este equilibrio también se ve reflejado en LaLiga. Por ahora, son líderes con la misma cantidad de puntos que Girona (35). En la próxima jornada, tendrán la misión de medirse ante Granada el día sábado 2 de diciembre.

La temporada de Napoli no ha sido de las mejores y, a pesar de llegar como campeón de Italia, no ha encontrado su mejor versión. Están casi clasificados a octavos de final y en la Serie A ocupan el cuarto lugar con 24 puntos, 8 menos que el primero que es Inter de Milán.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR Redacción Depor La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.