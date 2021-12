Barcelona y Bayern Munich disputaron un partido peleado en los primeros minutos; sin embargo, Thomas Müller fue el encargado de romper la paridad y anotar el primero del partido. Roberto Lewandowski demostró su habilidad con el balón y habilitó al alemán para que ponga el 1-0 transitorio.

A los 34 minutos, el atacante polaco recibió el balón y decidió encarar a Gerard Piqué. Tras hacer una serie de amagues dentro del área, levantó el rostro y puso el esférico en la cabeza de Müller que superó en el salto a Mingueza y Araújo.

Este es el segundo gol de Thomas en lo que va de la temporada de Champions League. El máximo anotador del conjunto bávaro es Lewandowski, quien suma 9 tantos.

Barcelona vs. Bayern Munich: la previa

El Barcelona no ha podido vencer al Bayern en sus anteriores cinco visitas a la capital bavaresa, que finalizaron con tres derrotas y dos empates.

Además, el equipo azulgrana aún tiene demasiado frescos en el recuerdo los dos últimos enfrentamientos con el Bayern, que supusieron dos debacles: el 2-8 de Lisboa en los cuartos de final de la Champions de 2019-2020 y el 0-3 en el Camp Nou del partido de la primera vuelta de la actual fase de grupos.

No le queda otra. Si el conjunto azulgrana no consigue la victoria deberá esperar a que el Benfica no gane en el Estadio da Luz a un Dinamo de Kiev ya eliminado.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR