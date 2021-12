El partido de la Champions League, entre el FC Barcelona vs. Bayern Munich, concita la atención del planeta entero. Los azulgranas podrían no clasificar a octavos de final después de dos décadas, hecho que despierta un morbo especial en el encuentro. Sin embargo, del lado ‘blaugrana’ queda espacio para hablar del mercado de fichajes del verano europeo de 2022. En esa línea, según el diario español Don Balón, la institución de la Ciudad Condal podría perder a Diego Almeida, jugador del Juvenil A del cuadro catalán que se encuentra en la mira de Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain.

La citada fuente explica que el joven central de 17 años ya está en la agenda del equipo de Lionel Messi. En el Parque de los Príncipes empezaron por contactar a su entorno y ofrecer condiciones económicas que en estos momentos los azulgranas no pueden darse el lujo de presentar.

Del lado del jugador nacido en Rubí (España), existe intención de seguir en el Barcelona por muchos años más y llegar hasta el primer equipo, donde los jóvenes como Nico o Gavi han empezado a ganar protagonismo desde esta temporada. Sin embargo, el PSG sigue luchando para hacerle cambiar de opinión.

Diego Almeida, quien empezó sus aventuras en el Barcelona desde la academia, juega en estos momentos en el Juvenil A, categoría donde se ha convertido en un indiscutible. Si bien no ha debutado aún con el Barça B, sí ha tenido oportunidad de entrenar en el primer equipo hace unos días con Xavi Hernández.

Las grandes actuaciones de Almeida en las fuerzas básicas del Barcelona han hecho que sea Ecuador, el país en que nacieron sus padres, el que lo convoque para el amistoso ante El Salvador con miras al reinicio de las Eliminatorias sudamericanas. El juvenil azulgrana podría empezar en el ‘Tri’ su carrera como internacional.

Diego Almeida, joven jugador del Barcelona que está en la mira del PSG.

El Barcelona se juega la vida

Pasando al tema estrictamente futbolístico, si quiere depender de sí mismo para conseguir el billete para los octavos de final de la Champions, el Barcelona deberá vencer a Bayern de Múnich a domicilio, algo que no logró en sus anteriores cinco visitas a la capital bávara, que finalizaron con tres derrotas y dos empates.

Además, el equipo azulgrana aún tiene demasiado frescos en el recuerdo los dos últimos enfrentamientos con el Bayern, que supusieron dos debacles: el 2-8 de Lisboa en los cuartos de final de la Champions de 2019-2020 y el 0-3 en el Camp Nou del partido de la primera vuelta de la actual fase de grupos.

A pesar de todo esto, y de que los alemanes ahora mismo son uno de los equipos más temibles de Europa, el entrenador del Barça, Xavi Hernández, no ha cesado en distribuir optimismo a sus jugadores y al entorno. No le queda otra. Si el conjunto azulgrana no consigue la victoria deberá esperar a que el Benfica no gane en el Estadio da Luz a un Dinamo de Kiev ya eliminado.





