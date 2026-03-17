Gol de Vinicius Jr. puso el 1-0 del Real Madrid vs Manchester United. (Video: ESPN)
Gol de Vinicius Jr. puso el 1-0 del Real Madrid vs Manchester United. (Video: ESPN)

Sobre los 20 minutos del primer tiempo, prácticamente decidió la serie de octavos de final de la ante en el Etihad Stadium. Un rápido contragolpe merengue acabó en un remate potente que Bernardo Silva ‘tapó’ pero con el brazo izquierdo. El juez se ayudó rápido en el VAR y cobró penal, que cambió por gol. La serie se pone 4-0 a favor del equipo de Álvaro Arbeloa con mucho tiempo por jugar, pero un rival ya disminuido y con un jugador menos, pues el portugués vio la roja por dicha jugada.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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