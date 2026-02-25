Gol de Vinicius Jr para el 2-1 del Real Madrid vs Benfica por la UCL | VIDEO: ESPN
Gol de Vinicius Jr para el 2-1 del Real Madrid vs Benfica por la UCL | VIDEO: ESPN

A 10 minutos del final, apareció Vinicius Jr para darle vuelta al marcador en el Estadio Santiago Bernabéu, a quienes puso a bailar samba al momento de su celebración.

Nota en desarrollo

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

