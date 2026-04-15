Gol de Arda Güler para el 2-1 del Real Madrid vs. Bayern Múnich. (Video: ESPN)
Gol de Arda Güler para el 2-1 del Real Madrid vs. Bayern Múnich. (Video: ESPN)

llega a la igualdad parcial en la serie, tras el golazo de (2-1) sobre los 29 minutos de juego. El turco tuvo una exquisita definición de tiro libre y deja la llave mucho más atractiva que en el inicio del juego. Antes del primer minuto, el mismo futbolista ya había anotado, aunque Pavlović empató rápido para el Bayern Múnich. Como se recuerda, el encuentro de ida de los cuartos de final de la , disputado en Madrid, fue victoria bávara por 2-1, con goles de Luis Díaz y Harry Kane. El descuento blanco en aquel partido fue de Kylian Mbappé.

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