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¡Sella el triunfo! Doblete de Raphinha pone el 3-0 del Barcelona vs. Aston Villa en Champions League
¡Sella el triunfo! Doblete de Raphinha pone el 3-0 del Barcelona vs. Aston Villa en Champions League
Dejando atrás la derrota frente al PSG, el cuadro ‘culé’ logró volver al triunfo en el torneo continental, gracias a los goles marcados por el atacante brasileño que reflejó el dominio de los españoles.
Gol de Raphinha puso el 2-0 del Barcelona vs. Aston Villa por Champions League. (Video: ESPN)
Luego del tanto que marca Lamine Yamal en el primer tiempo, el Barcelona ha la logrado volver al triunfo. El atacante brasileño Raphinha inscribió su nombre con letras doradas al poner el 3-0 frente al Aston Villa en la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League de Europa. El desequilibrante extremo se echó el equipo al hombro y firmó 2 soberbios goles que pavimentaron un triunfo vital para las aspiraciones culés en el certamen continental. Raphinha anotó su primer gol en el minuto 52 con un disparo desde la frontera del área, antes de añadir un segundo tanto en el minuto 64 al rematar un centro de João Cancelo.
Doblete de Raphinha:
Doblete de Raphinha puso el 3-0 del Barcelona vs. Aston Villa por Champions League. (Video: ESPN)
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.