Gol de Lamine Yamal para el 2-1 de Barcelona vs Copenhague. (Video: ESPN)
Gol de Lamine Yamal para el 2-1 de Barcelona vs Copenhague. (Video: ESPN)

En el segundo tiempo, el cuadro azulgrana reaccionó y remontó el marcador. El joven futbolista puso el segundo de la noche y el brasileño el tercero, desde el punto de penal.

Gol de Raphinha para el 3-1 ante Copenhague por Champions League. (Video: ESPN)
Gol de Raphinha para el 3-1 ante Copenhague por Champions League. (Video: ESPN)

Noticia en desarrollo...

TAGS RELACIONADOS