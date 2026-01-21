Gol de Dani Olmo para el 3-2 de Barcelona vs. Slavia Praga por la UCL | VIDEO: ESPN
En 63 minutos, Barcelona volvió a ponerse adelante en el marcador gracias a un sutil golazo de Dani Olmo, quien la mandó a guardar al ángulo del arco del portero del Slavia Praga. Sin embargo, no fue el único que dijo presente, ya que Robert Lewandowski anotó el cuarto gol culé al minuto 70.

Nota en desarrollo

