Barcelona debía vencer a Bayern Munich en el Allianz Arena para asegurar un lugar en los octavos de final de Champions League. Sin embargo, todo se puso cuesta arriba, debido a que no lograban anotar en el primer tiempo. Además, esperaban qué sucedía en el Benifica vs. Dinamo Kiev. El cuadro portugués vencía por 2-0 y complicaba el pase de los de Xavi.

A los 16 minutos de juego, tras una gran jugada colectiva del cuadro portugués, Joao Mario pisó el área y lanzó un centro hacia atrás para encontra al atacante ucraniano, quien solo tuvo que poner el pie para sentenciar el primero del partido.

Tan solo seis minutos después, un error en salida del Dinamo Kiev, fue aprovechado por Gilberto, quien no dudó y, con un potente disparo cruzado, puso el 2-0 que sentenciaba al cuadro de Kiev.

Con este resultado y con la derrota de Barcelona, Benfica se ubica en el segundo lugar del grupo B de Champions League con ocho unidades, mientras que el cuadro español tiene 7 y jugaría la Europa League.

No le queda otra. Si el conjunto azulgrana no consigue la victoria deberá esperar a que el Benfica no gane en el Estadio da Luz a un Dinamo de Kiev ya eliminado.

El gol de Gilberto Junior para el 2-0 de Benfica vs. Dinamo Kiev. (Fuente: Bein Sports)

