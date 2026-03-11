Gol de Federico Valverde para el 3-0 del Real Madrid vs. Manchester City. (Video: ESPN)
Gol de Federico Valverde para el 3-0 del Real Madrid vs. Manchester City. (Video: ESPN)

Nota en desarrollo...

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

TAGS RELACIONADOS