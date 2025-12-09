Doblete de Koundé para el 2-1 de Barcelona vs. Frankfurt. (Video: ESPN)
El defensa francés apareció dos veces de cabeza para remontar el marcador en el Camp Nou, superando así a los defensas rivales. Barcelona busca escalar posiciones en Champions League.

Noticia en desarrollo...

