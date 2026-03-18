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¡Barcelona a cuartos! Goles de Lewandowski y Fermín para sellar la clasificación ‘culé’
El Barcelona aseguró su presencia en los cuartos de final de la Champions League tras marcar tres goles en apenas 10 minutos y sentenciar la serie. El tanto de Fermín López llegó a los 51′, luego de una asistencia de Raphinha, para poner el 4-2. Minutos después, Robert Lewandowski apareció con un doblete a los 56′ de cabeza y a los 61′, tras habilitaciones de Raphinha y Lamine Yamal. Con estos goles, el delantero polaco suma cuatro tantos en el torneo y los ‘culés’ esperan ahora al ganador de la serie entre el Atlético de Madrid y el Tottenham en los cuartos de final.
Gol de Fermín López para el 4-2 de Barcelona vs. Newcastle:
Gol de Fermín López para el 4-2 del Barcelona vs. Newcastle. (Video: ESPN)
Gol de Lewandowski para el 5-2 de Barcelona vs. Newcastle:
Gol de Robert Lewandowski para el 5-2 del Barcelona vs. Newcastle. (Video: ESPN)
Gol de Lewandowski para el 6-2 de Barcelona vs. Newcastle:
Gol de Robert Lewandowski para el 6-2 del Barcelona vs. Newcastle. (Video: ESPN) SOBRE EL AUTOR
Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.