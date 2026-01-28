Gol de Mbappé para el 1-0 de Real Madrid vs. Benfica. (Video: ESPN)
La fecha final de la etapa de liga de Champions League tuvo a todos los partidos en simultáneo. El vs. , en el estadio Da Luz de Portugal, nos dejó una grata impresión en la primera etapa. A los 30′, apareció para aprovechar un gran centro de Asencio y meter el balón de cabeza en el área, al lado imposible del guardameta rival. La reacción de los locales fue inmediata porque apareció en el área para recibir una asistencia de Pavlidis, conectando también de cabeza, pero este fue entre las piernas del arquero.

