Gol de Goncalo Ramos para el 2-1 de PSG vs. Barcelona | VIDEO: ESPN
no pudo imponerse de local ante un rebelde . Los parisinos, comandados por Luis Enrique, vencieron con un gol agónico de Gonçalo Ramos a los 90+2′ del final del partido. La anotación llegó gracias a un desborde por derecha de Hakimi, quien alzó la cabeza, vio meterse entre los defensores a Ramos y le cedió el balón para que este solo la empuje y anote así el gol de la victoria para el PSG por la jornada 2 de la .

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

