Golpe de autoridad absoluta. El PSG ha marcado un hito histórico en la Champions League, al convertirse en el primer en equipo en marcar cuatro goles en el menor tiempo transcurrido. El Estadio de La Cerámica, casa del Villarreal de España, ha sido el escenario de esta lluvia de goles en apenas el primer tiempo del duelo correspondiente a la cuarta jornada del torneo. El equipo de Luis Enrique salió decidido desde el inicio de imponer condiciones para demostrar por qué es el vigente campeón europeo, es así que al minuto 9, João Neves abrió el marcador. Tan solo tres minutos después, Désiré Doué apareció para aumentar la ventaja al 12′. El tercer tanto llegó prácticamente de inmediato. Al minuto 13, Senny Mayulu convirtió el 3-0, dejando al conjunto español con una desventaja considerable. Finalmente, Fabián Ruiz completó la histórica secuencia al 16′, colocando el marcador 4-0.
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