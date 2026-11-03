Goles del PSG en triunfo parcial frente al Villarreal por Champions League. (Video: ESPN)
Goles del PSG en triunfo parcial frente al Villarreal por Champions League. (Video: ESPN)

Golpe de autoridad absoluta. El ha marcado un hito histórico en la , al convertirse en el primer en equipo en marcar cuatro goles en el menor tiempo transcurrido. El Estadio de La Cerámica, casa del Villarreal de España, ha sido el escenario de esta lluvia de goles en apenas el primer tiempo del duelo correspondiente a la cuarta jornada del torneo. El equipo de salió decidido desde el inicio de imponer condiciones para demostrar por qué es el vigente campeón europeo, es así que al minuto 9, João Neves abrió el marcador. Tan solo tres minutos después, Désiré Doué apareció para aumentar la ventaja al 12′. El tercer tanto llegó prácticamente de inmediato. Al minuto 13, Senny Mayulu convirtió el 3-0, dejando al conjunto español con una desventaja considerable. Finalmente, Fabián Ruiz completó la histórica secuencia al 16′, colocando el marcador 4-0.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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