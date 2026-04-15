Gol de Kylian Mbappé para el 3-2 del Real Madrid vs. Bayern. (Video: ESPN)
Gol de Kylian Mbappé para el 3-2 del Real Madrid vs. Bayern. (Video: ESPN)

Real Madrid se fue al descanso con la victoria parcial de 3-2, con lo que, de momento, iguala la serie ante el Bayern Múnich. Luego de que el delantero inglés Harry Kane anotara el 2-2, apareció el francés Kylian Mbappé para devolver la ventaja a los dirigidos por Álvaro Arbeloa. Como se recuerda, el encuentro de ida de los cuartos de final de la, disputado en Madrid, fue victoria bávara por 2-1, con goles de Luis Díaz y Harry Kane. El descuento blanco en aquel partido fue de Kylian Mbappé.

Gol de Kane para el 2-2 parcial

Gol de Harry Kane para el 2-2 del Bayern vs. Real Madrid. (Video: ESPN)
Gol de Harry Kane para el 2-2 del Bayern vs. Real Madrid. (Video: ESPN)
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