Gol de Tchouaméni para el 1-1 del Real Madrid vs Benfica | VIDEO: ESPN
Tenemos partidazo en el Santiago Bernabéu. Benfica golpeó primero con una anotación tempranera de Rafa Silva, pero el cuadro local no tardó en responder. Tchouaméni sacó un remate sutíl desde larga distancia para poner el empate por la Champions League.

Nota en desarrollo

