Gol de Endrick puso el empate 3-3 en el Real Madrid vs. Roma. (Video: ESPN)
Gol de Endrick puso el empate 3-3 en el Real Madrid vs. Roma. (Video: ESPN)

La mística del Real Madrid firmó un capítulo memorable en el Estadio Olímpico al completar una remontada inverosímil frente a la Roma en la recta final del partido. Apenas dos minutos después de descontar, la pizarra cobró vida a los 85′ gracias a un tiro de esquina teledirigido por Arda Güler que el juvenil Endrick conectó de cabeza con potencia para imponer el 3-3; lejos de conformarse con la paridad, los merengues mantuvieron el asedio y sobre los 90 minutos repitieron la fórmula sagrada: otra ejecución precisa de Güler desde el córner encontró la irrupción magistral de Antonio Rüdiger, quien se impuso en el juego aéreo y definió de derecha para clavar el 3-4 definitivo, desatando la locura blanca tras ir perdiendo por dos goles al minuto 82.

Gol de Antonio Rüdiger para el triunfo:

Gol de Antonio Rüdiger puso el 4-3 del Real Madrid vs. Roma. (Video: ESPN)
Gol de Antonio Rüdiger puso el 4-3 del Real Madrid vs. Roma. (Video: ESPN)

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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