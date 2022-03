PSG vs. Real Madrid EN VIVO: cómo y dónde ver la revancha de Champions League

Continúa el fútbol de Europa con PSG y Real Madrid, que se enfrentan EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este miércoles 9 de marzo de 2022 en el marco del partido de vuelta de octavos de final de la UEFA Champions League. El partido, a disputarse en el estadio Santiago Bernabéu de Concha Espina, se jugará desde las 3 de la tarde (hora peruana y 9 de la noche en España), será transmitido LIVE AHORA GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN, STAR Plus y HBO MAX. Mientras que Movistar Liga de Campeones será la señal encargada para la correspondiente televisación en España. Revisa aquí la mejor y previa más completa de todas.

Uno de los partidos más esperados esconde numerosos atractivos más allá del morbo de ver a Mbappé ante los que todo apunta que serán sus compañeros en menos de cuatro meses. El regreso de Leo Messi al que fue su jardín, donde dejó grandes exhibiciones al alcance de pocos. La vuelta a casa de una leyenda blanca como Sergio Ramos, alejado del césped por las lesiones. Los regresos también de Keylor Navas, Achraf o Ángel Di María. La aparición de Neymar.

PSG vs. Real Madrid: a qué hora y dónde ver partido

PAÍS HORA CANAL México 14:00 HBO MAX España 21:00 Movistar Perú 15:00 ESPN, STAR Plus Colombia 15:00 ESPN, STAR Plus Ecuador 15:00 ESPN, STAR Plus Argentina 15:00 ESPN, STAR Plus Chile 15:00 ESPN, STAR Plus Uruguay 15:00 ESPN, STAR Plus

En la previa del partido, Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, aseguró que su plan para dar la vuelta a la eliminatoria ante el PSG, de octavos de final de la Liga de Campeones, “no es solo parar a Mbappé”, autor del tanto del triunfo en París, y pidió a sus jugadores un “partido completo e inteligente” para remontar con el apoyo de la afición madridista.

“El plan que tenemos no es solo parar a Mbappé, hay que parar a Neymar, a Messi y a todos los buenos jugadores que tiene el PSG. Nuestro plan es jugar como bloque con y sin balón, meter intensidad y hacer un partido completo e inteligente. No tenemos que volvernos locos, porque tenemos que ganar, no necesitamos una goleada. Te puedes adelantar pronto o en el último minuto. Lo importante es jugarlo con intensidad”, defendió.

Para Ancelotti, no hay duda de que Kylian Mbappé jugará en el Santiago Bernabéu, pese al fuerte golpe que recibió en el entrenamiento del lunes: “Espero siempre que los jugadores no tengan lesiones. Lo que pasó ayer a Mbappé le da posibilidades de jugar y así hemos preparado el partido, pensando que va a jugar”.

Ese mismo argumento lo empleó el técnico madridista en el caso de Toni Kroos. El alemán llega recién recuperado de un problema muscular, se probó en el último entrenamiento y Ancelotti no desveló si jugará: “El jugador que no está al cien por cien no puede jugar este tipo de partidos. Si pienso que Kroos va a estar al cien por cien juega y si creo que está al 95 no juega”.

Para Ancelotti tendrá una importancia fundamental “el aspecto mental” junto a “la ilusión” que siente en su plantilla, así como el hecho de jugar de local el partido que decide la eliminatoria. “Disfrutar del apoyo de la afición será muy importante. Es una fuerte motivación. Veo al equipo bien, motivado y tranquilo”, dijo.

Ese apoyo de la grada entendería el italiano que en un momento dado tenga un guiño para un rival como Mbappé, que ha mostrado su deseo de jugar en el Real Madrid y en cuatro meses ya podría hacerlo: “La historia del Bernabéu dice que los grandes siempre han recibido aplausos, claro que lo entendería, al aficionado le gustan los grandes y también ver al Madrid ganar y jugar bien”.





