Desde las 9:00 pm horario peninsular, 4:00 pm ET y 2:00 pm Tiempo del Centro en CDMX, en el Spotify Camp Nou por la cuarta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27. Bajo el comando técnico de Hansi Flick, los azulgranas quieren dejar atrás sus recientes derrotas (una ante PSG en la jornada anterior del torneo europeo y otra ante Real Madrid en el clásico español por LaLiga) y hacer espetar su localía ante The Villans de Unai Emery, que se posicionan segundos en la tabla global de la Champions con paso perfecto tras vencer al Brujas, Fenerbahçe y Viking. Si te encuentras en Estados Unidos y quieres ver el partido FC Barcelona vs. Aston Villa en vivo, no te pierdas la transmisión vía TNT Sports y HBO Max.

Conoce cómo ver por TV y Online el partido FC Barcelona vs. Aston Villa en vivo y en directo por la UEFA Champions League. (Foto: Composición Gestión Mix)
Conoce cómo ver por TV y Online el partido FC Barcelona vs. Aston Villa en vivo y en directo por la UEFA Champions League. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿Dónde ver TNT Sports EN VIVO, FC Barcelona vs. Aston Villa por UEFA Champions League 2026-27 en México?

TNT Sports México se encuentra disponible en los servicios de cable de Star TV, Totalplay, Izzi, Megacable, Dish y Sky. De esta forma, podrás mirar el partido FC Barcelona vs. Aston Villa por la cuarta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27 este martes 3 de noviembre.

  • Canal 417 de Star TV
  • Canal 435 de TotalPlay
  • Canales 610 SD y 912 HD de Izzi
  • Canales 410 SD y 1410 HD de Megacable
  • Canales 370 SD y 870 HD de Dish
  • Canales 419 SD y 1419 HD de Sky

¿Cómo ver HBO MAX EN VIVO, FC Barcelona vs. Aston Villa por UEFA Champions League 2026-27 en México?

Si deseas ver el partido FC Barcelona vs. Aston Villa por la Fecha 2 de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27 este martes 3 de noviembre vía HBO MAX, debes contratar el servicio. Para ello, ten en cuenta lo siguiente:

  • Desde el navegador web Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera o Microsoft Edge, ingresa al sitio oficial de HBO MAX. Luego crea una cuenta seleccionando el plan (mensual o anual) que más se adecúe a tu bolsillo.
  • Descarga . Luego crea una cuenta seleccionando el plan (mensual o anual) que más se adecúe a tu bolsillo.
  • Descarga . Luego crea una cuenta seleccionando el plan (mensual o anual) que más se adecúe a tu bolsillo.

¿Qué precio tiene HBO MAX en México? Planes disponibles

Después de indicarte que debes contratar el servicio de HBO MAX, te mostraré los precios que están disponibles en México:

Planes de MAXPrecioDescripción
Plan Básico de MAX (con anuncios)1) 149 pesos al mes
2) 1.179 pesos al año		Podrás ver el catálogo de películas, series y documentales de MAX a un precio inferior pero con publicidad, puedes ver en dos dispositivos de forma simultánea con resolución Full HD.
Plan Estándar de MAX1) 199 pesos al mes
2) 1.779 pesos al año		Dos dispositivos disponibles al mismo tiempo, resolución Full HD, descarga hasta 30 contenidos sin la necesidad de tener conexión a Internet.
Plan Platino de MAX1) 249 pesos al mes
2) 2.397 pesos al año		Cuatro dispositivos de disponibles al mismo tiempo, resolución Full HD, 4k y Dolby Atmos. Puedes descargar hasta 100 contenidos sin la necesidad de tener conexión a Internet.
El FC Barcelona vs. Aston Villa por la Champions League 2026 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Depor)
El FC Barcelona vs. Aston Villa por la Champions League 2026 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Depor)

FC Barcelona vs. Aston Villa EN VIVO por UEFA Champions League 2026-27: hora, TV y dónde ver

  • Fecha: Martes, 3 de noviembre de 2026
  • Lugar: Spotify Camp Nou, Barcelona, Cataluña (España)
  • Horario: 2:00 p.m. CDMX
  • Canal TV: TNT Sports México
  • Streaming: HBO Max México
ESPN, TNT Sports, HBO Max y Movistar Plus EN VIVO — ver partido FC Barcelona vs. Atlético de Madrid por TV y Fútbol Libre Online | VIDEO
El FC Barcelona y Aston Villa se enfrentan este martes 3 de noviembre por la cuarta jornada de la fase liga de la UEFA Champions League 2026-27, en un partido que promete emociones en la máxima competición europea. Si quieres seguir la transmisión en vivo, online y en directo, la cobertura televisiva dependerá del país: entre las señales y plataformas que debes consultar figuran ESPN, TNT Sports, HBO Max, Disney Plus Premium, Movistar Plus, Movistar Liga de Campeones y TUDN. (VIDEO DE X: @FCBarcelona)
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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