Desde las 9:00 pm horario peninsular, 4:00 pm ET y 2:00 pm Tiempo del Centro en CDMX, FC Barcelona recibe a Aston Villa en el Spotify Camp Nou por la cuarta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27. Bajo el comando técnico de Hansi Flick, los azulgranas quieren dejar atrás sus recientes derrotas (una ante PSG en la jornada anterior del torneo europeo y otra ante Real Madrid en el clásico español por LaLiga) y hacer espetar su localía ante The Villans de Unai Emery, que se posicionan segundos en la tabla global de la Champions con paso perfecto tras vencer al Brujas, Fenerbahçe y Viking. Si te encuentras en Estados Unidos y quieres ver el partido FC Barcelona vs. Aston Villa en vivo, no te pierdas la transmisión vía TNT Sports y HBO Max.
¿Dónde ver TNT Sports EN VIVO, FC Barcelona vs. Aston Villa por UEFA Champions League 2026-27 en México?
TNT Sports México se encuentra disponible en los servicios de cable de Star TV, Totalplay, Izzi, Megacable, Dish y Sky. De esta forma, podrás mirar el partido FC Barcelona vs. Aston Villa por la cuarta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27 este martes 3 de noviembre.
- Canal 417 de Star TV
- Canal 435 de TotalPlay
- Canales 610 SD y 912 HD de Izzi
- Canales 410 SD y 1410 HD de Megacable
- Canales 370 SD y 870 HD de Dish
- Canales 419 SD y 1419 HD de Sky
¿Cómo ver HBO MAX EN VIVO, FC Barcelona vs. Aston Villa por UEFA Champions League 2026-27 en México?
Si deseas ver el partido FC Barcelona vs. Aston Villa por la Fecha 2 de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27 este martes 3 de noviembre vía HBO MAX, debes contratar el servicio. Para ello, ten en cuenta lo siguiente:
- Desde el navegador web Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera o Microsoft Edge, ingresa al sitio oficial de HBO MAX. Luego crea una cuenta seleccionando el plan (mensual o anual) que más se adecúe a tu bolsillo.
- Descarga la app de HBO MAX para Android. Luego crea una cuenta seleccionando el plan (mensual o anual) que más se adecúe a tu bolsillo.
- Descarga la app de HBO MAX para iOS. Luego crea una cuenta seleccionando el plan (mensual o anual) que más se adecúe a tu bolsillo.
¿Qué precio tiene HBO MAX en México? Planes disponibles
Después de indicarte que debes contratar el servicio de HBO MAX, te mostraré los precios que están disponibles en México:
|Planes de MAX
|Precio
|Descripción
|Plan Básico de MAX (con anuncios)
|1) 149 pesos al mes
2) 1.179 pesos al año
|Podrás ver el catálogo de películas, series y documentales de MAX a un precio inferior pero con publicidad, puedes ver en dos dispositivos de forma simultánea con resolución Full HD.
|Plan Estándar de MAX
|1) 199 pesos al mes
2) 1.779 pesos al año
|Dos dispositivos disponibles al mismo tiempo, resolución Full HD, descarga hasta 30 contenidos sin la necesidad de tener conexión a Internet.
|Plan Platino de MAX
|1) 249 pesos al mes
2) 2.397 pesos al año
|Cuatro dispositivos de disponibles al mismo tiempo, resolución Full HD, 4k y Dolby Atmos. Puedes descargar hasta 100 contenidos sin la necesidad de tener conexión a Internet.
FC Barcelona vs. Aston Villa EN VIVO por UEFA Champions League 2026-27: hora, TV y dónde ver
- Fecha: Martes, 3 de noviembre de 2026
- Lugar: Spotify Camp Nou, Barcelona, Cataluña (España)
- Horario: 2:00 p.m. CDMX
- Canal TV: TNT Sports México
- Streaming: HBO Max México