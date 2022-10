Se viene un partidazo en Milán. Este martes 4 de octubre, Inter y Barcelona se enfrentan en el Giuseppe Meazza por la tercera fecha del Grupo C de la Champions League. Un duelo no apto para cardíacos, donde no puede haber margen de error para ninguno de los equipos, pues los azulgranas no se pueden permitir no alcanzar los octavos de final por segunda vez consecutiva, mientras los rossoneros no pueden regalar puntos en casa tras caer con el Bayern.

En esa línea, los de Xavi Hernández se jugarán mucho más que tres puntos, ya que el resultado de la visita a tierras italianas podría ser determinante en la lucha por la segunda posición del Grupo C, en caso de que el Bayern siga sin tropezar.

Pero el panorama no es tan sencillo para el Barcelona. Tras convertirse en líder de LaLiga Española el último fin de semana, el club catalán llega con un equipo parchado, después de sufrir la baja de hasta cinco futbolistas habitualmente titulares. Este lunes Frenkie de Jong finalizó el último entrenamiento con dolencias físicas, por lo que se suma a las bajas ya confirmadas de Jules Koundé, Ronald Araujo, Memphis Depay y Héctor Bellerín.

Vaya dolor de cabeza para Xavi, quien ante este problema, tendrá que mover sus fichas para encontrar el equipo más competitivo que pueda. Las principales dudas del ‘11′ se encontrarán en la línea defensiva que se encargará de blindar desde la portería un Marc-André ter Stegen que vuelve a marcar diferencias bajo palos.

Eric Garcia y Marcos Alonso, sin minutos frente al Mallorca, tienen muchas opciones de ser de la partida. En la banda derecha, todo parece indicar que Sergi Roberto –que este fin de semana reapareció y disputó unos diez minutos– será el escogido, mientras Andreas Christensen podría ser el único ‘superviviente’ de la zaga del sábado.

Sin de Jong, el centro del campo, o más normal es que no haya sorpresas. Sergio Busquets, Pedri y Gavi intentarán imponer su autoridad en la medular y, en ataque, Raphinha y Dembélé acompañarán al ‘killer’ Lewandowski.

Muchas dudas en Milán

A diferencia del buen momento que atraviesa el Barcelona, Inter no llega al compromiso en un buen momento. Simone Inzaghi está muy cuestionado tras perder cuatro de los últimos seis partidos y ocupar la novena posición de la Serie A. Además, Lautaro Martínez está entre algodones tras acabar el partido contra la Roma con molestias musculares.

En caso de que no se recupere a tiempo, Correa será el encargado de jugar al lado de Edin Dzeko. Onana defenderá la portería: es el guardameta de la Champions y, además, Handanovic no está transmitiendo buenas sensaciones.

Alineaciones probables de Inter vs. Barcelona

Inter de Milán: Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Dzeko.

FC Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Christensen, Eric, Marcos Alonso; Busquets, Pedri, Gavi; Raphinha, Lewandowski, Dembélé.





