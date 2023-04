João Félix volvió a la capital de España con la ilusión de haber del Santiago Bernabéu su parque de diversiones. Si bien el contexto que le propuso el Chelsea no era el mejor, el portugués quería cobrarse una revancha después de haber salido cedido del Atlético de Madrid por falta de oportunidades. Sin embargo, todo le salió al revés: no solo no anotó ni generó peligro alguno, sino también quedó al borde de la eliminación de la Champions League tras el 2-0 final a favor del Real Madrid.

En Inglaterra, donde el delantero luso ha tenido la mayor cantidad de sus críticos desde que llegó a Londres, no lo perdonaron. Andros Townsend –exfutbolista inglés–, por ejemplo, analizó el partido para talkSPORT y lo mencionó dentro de las pocas ocasiones que generó el conjunto dirigido por Frank Lampard. “Cuando el Real Madrid contragolpea, parece que va a rematar de verdad, con Joao Félix no hay nada”, sostuvo.

El Real Madrid ha sido la pesadilla de João Félix desde que llegó al fútbol español y ahora ha vuelto a ser la víctima defendiendo los colores del Chelsea. En total, el atacante de 23 años ha enfrentado a los ‘blancos’ en siete oportunidades –contando la del último miércoles en el Santiago Bernabéu– y no solo no ha sido capaz de sumar un triunfo –cuatro derrotas y tres empates–, sino que ni siquiera ha podido anotar un gol o brindar alguna asistencia. Pareciera como si el panorama se le nublara cuando tiene enfrente al cuadro madrileño.

Otra de las opiniones que apuntaron a Félix surgió de Chris Sutton, exfutbolista del Chelsea, durante la transmisión del encuentro a través de BBC Radio 5 Live. “El Chelsea es demasiado ligero arriba. João Felix y Raheem Sterling no han ofrecido nada en esta segunda mitad. Frank Lampard necesita hacer un cambio”, apuntó cuando se jugaba la etapa complementaria.

El portugués estuvo en el terreno de juego hasta el minuto 65 cuando fue sustituido por Trevoh Chalobah. En general, sus números fueron bastante pobres y no significaron mayor peligro para los defensores del real Madrid: tuvo dos remates a portería y conectó con el balón en veintidós oportunidades, sin generar mayores estragos en ofensiva.

Dependiendo del planteamiento de Frank Lampard para el partido de vuelta, veremos si el exjugador del Benfica vuelve a ser titular. Lo más seguro es que sí, no obstante, el estratega inglés podría rodearlo de otra manera para así explotar sus mejores cualidades. Quizás Raheem Sterling sea uno de los sacrificados, pues tampoco aportó mucho en ataque.

João Félix no ha podido ganarle al Real Madrid en las siete veces que lo enfrentó. (Foto: Getty Images)

En Inglaterra consideran que el Chelsea fue humillado

Aunque la ventaja solo fue de 2-0, pudo haber sido peor. El Real Madrid no necesitó demasiado esfuerzo para quedarse con el primer capítulo de la llave frente al Chelsea y acariciar las semifinales de la Champions League. Esta carencia de competitividad no cayó nada bien en Inglaterra, donde destacaron las virtudes del equipo español y lapidaron el rendimiento de los dirigidos por Frank Lampard.

Y es que valgan verdades, a pesar de que durante los primeros minutos los ‘Blues’ estuvieron bien replegados y no regalaron espacios para ser vulnerados, esa resistencia duró menos de media hora hasta el gol anotado por Karim Benzema. Después de ello, nunca encontraron la llave del partido y estuvieron más cerca del 3-0 que del descuento.

The Times, por ejemplo, alabó el estilo “ganador” que Carlo Ancelotti ha impuesto en este Real Madrid y que “sobre todo en Europa” consigue grandes resultados a partir de la aplastante superioridad sobre sus rivales, o la mística que vimos en la temporada pasada. Asimismo, le regaló unas líneas al ‘Gato’ Benzema por haber llegado a los noventa goles en la Champions League.

Por otro lado, respecto al Chelsea, el citado medio no fue tan contundente sobre lo que pasó en el Santiago Bernabéu, pero sí consideró que para la vuelta en Stamford Bridge deberán mostrar “una mayor resistencia, una feroz voluntad de ganar, para revertir este déficit y superar a un equipo tan bueno como el Real Madrid, el campeón de Europa”.

Finalmente, Mirror fue más duro y se refirió a la derrota como una humillación. “El Chelsea necesitará revertir un déficit de dos goles en Stamford Bridge dentro de seis días tras resultar humillado por el Real Madrid el miércoles por la noche”. Frank Lampard fue uno de los señalados, pues permitió que su equipo se viera “completamente superado”.





