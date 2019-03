Cristiano Ronaldo encenderá a los hinchas del Real Madrid: "No echo de menos España"

En la previa del partido de Champions League entre Juventus y Atlético de Madrid, Cristiano Ronaldo , delantero de la Juventus, aseguró que no echa de menos España ni Portugal "de por sí", pese a que haya dejado a muchos amigos y a un gran club, al referirse al Real Madrid.

"No es difícil para mí adaptarme a un país o a una cultura distinta. No echo de menos España o Portugal, las cosas son como son. Obviamente dejé a muchos amigos, dejé un gran club (Real Madrid)", dijo Cristiano Ronaldo a la televisión "DAZN".

"Dejé a un club que me dio mucho amor, personas, amigos, pero no echo de menos el país de por sí (España), porque tengo las mismas cosas aquí. No ha sido difícil para mí. Todo fue muy intenso, interesante, pero me ambienté bien, estoy feliz", prosiguió.

El luso, rival este martes del Atlético Madrid en la Champions League, también recordó que vive lejos de su casa desde cuando es pequeño y que por eso cambiar de país no le condiciona particularmente: "Siempre viví fuera de cada desde cuando tengo 11 años, no tengo problemas de adaptación. Fui a Inglaterra con 18 años, a Madrid con 24 y a Turín con 33".

Cristiano Ronaldo necesita su mejor versión este martes para liderar la remontada del Juventus contra el Atlético, tras perder 2-0 la ida en Madrid, y declaró que si los turineses juegan bien, pueden pasar.

"Será un partido difícil, el Atlético de Madrid es un equipo que jugó dos finales de Liga de Campeones en los últimos años. Es un equipo candidato a ganar la Champions League. Sabemos que será difícil, pero si el Juventus juega bien, pasaremos", dijo.

Por lo que atañe a la Serie A, Cristiano se mostró sorprendido por la calidad del torneo. "Estoy feliz en Italia en un campeonato tan competitivo. Mi balance es positivo, a nivel personal me siento bien. Es una liga difícil, más complicada para los delanteros. No esperaba que la liga italiana tuviera tanta calidad", reconoció.

Fuente: EFE



► Figuritas repetidas: Zidane y los técnicos que regresaron al banquillo del Real Madrid [FOTOS]



► Olimpia vs. Universidad de Concepción: chocan por la Copa Libertadores 2019 vía FOX Sports 2



► Tigres vs Houston Dynamo por Concachampions 2019: horarios y canales de TV mundial por cuartos de final



► Boca Juniors vs Tolima vía Fox Sports: juegan por el Grupo G de Copa Libertadores 2019