¡Vaya golazo! Cristiano Ronaldo no se guarda nada ni ante el 'ex'. El astro luso marcó el primero del duelo Juventus vs Manchester Untied por la Champions League, en Turín, con un soberbio remate de volea, a los 64 minutos, tras una estupenda asistencia de Leonardo Bonucci.

Cuando el partido tenía toda la pinta de irse en blanco en el marcador, apareció Cristiano con un buen movimiento con el que rompió la línea defensiva de los 'Dibalos Rojos' y sin esperar a que el balón toque el piso, conectó con el empeine para dejar sin reacción a De Gea que nada pudo hacer.



De inmediato, el portugués salió disparado hacia un banderín a mostrar sus abdominales a manera de celebración, en el que es su primera diana como jugador de la Juventus en la Copa de Europa, donde ya lleva 121 gritos de gol.



El cuadro de Allegri lidera el Grupo G de la competición luego de salir airoso en sus anteriores presentaciones ante el Valencia en Mestalla, frente al Young Boys en el Allianz Stadium, y ante el United en Old Trafford.