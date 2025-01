Liverpool vs. Manchester United se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO por la fecha 20 de la Premier League 2024-25. Para seguir la transmisión de este partido deberás conectarte a la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Movistar y Claro TV, además de su versión de streaming en Disney Plus. Este duelo está pactado para el domingo 4 de enero desde las 11:30 a.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador) y se disputará en el Anfield. Los ‘Reds’ llegan a este encuentro después de golear por 5-0 al West Ham United, mientras que los ‘Red Devils’ lo hacen luego de caer por 2-0 a manos de Newcastle. Depor te hará vivir todos los detalles y el minuto a minuto de este duelo.

Liverpool y Manchester United juegan por la Premier League. (Video: Liverpool)