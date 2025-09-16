Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
¡En el inicio del partido! La lesión de Alexander-Arnold en el Real Madrid vs. Marsella
En un intento de desborde por la banda, Trent Alexander-Arnold sintió se lesionó y quedó tendido en el campo de juego. El ex Liverpool tuvo que ser retirado del campo y en su reemplazo ingresó Dani Carvajal.
En el inicio de su participación por Champions League, Real Madrid sumó su primera baja ante Marsella: Trent Alexander-Arnold. El lateral arrancó el partido como titular, pero a los 4′ tuvo que ser sustituido por una lesión. En un intento de desborde por la banda, el ex Liverpool realizó un mal movimiento que lo llevó a tomarse la parte posterior del muslo. De esta manera, encendió las alarmas y quedó tendido en el campo de juego para ser reemplazado por Dani Carvajal en la banda derecha. Por lo pronto, no se conocen más detalles de la lesión del futbolista inglés.
