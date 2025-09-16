Alexander-Arnold se lesionó en Real Madrid. (Video: RM4Arab)
En el inicio de su participación por , sumó su primera baja ante : . El lateral arrancó el partido como titular, pero a los 4′ tuvo que ser sustituido por una lesión. En un intento de desborde por la banda, el ex Liverpool realizó un mal movimiento que lo llevó a tomarse la parte posterior del muslo. De esta manera, encendió las alarmas y quedó tendido en el campo de juego para ser reemplazado por Dani Carvajal en la banda derecha. Por lo pronto, no se conocen más detalles de la lesión del futbolista inglés.

