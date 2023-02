Real Madrid vs. Liverpool se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO vía ESPN, Star Plus y Movistar Plus por la Champions League 2022-23, en su etapa de ida de los octavos de final. Este compromiso está pactado para este martes 21 de febrero desde las 3:00 p.m. en Anfield, ubicado en la ciudad inglesa de Liverpool. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas y todas las incidencias a través de la web de Depor.

El Real Madrid llega a este partido después de haber vencido por 0-2 al Osasuna, con goles de Federico Valverde y Marco Asensio. El trámite fue sencillo y los de Carlo Ancelotti no tuvieron mayores problemas para sortear esta jornada 22 de LaLiga Santander, para luego enfocarse en sumar una victoria por la ‘Orejona’.

Siendo los defensores del título, el elenco ‘blanco’ buscará reeditar aquella victoria que tuvieron frente a los ‘Reds’ por la pasada final de la Champions League jugada en Saint-Denis, donde se llevaron el triunfo gracias a la oportuna aparición de Vinícius Júnior. Los contextos son diferentes, pero para un equipo como el Real Madrid la obligación siempre será ganar.

Tras el anuncio de la nómina de convocados, ‘Carletto’ no podrá contar con Toni Kroos ni Aurélien Tchouaméni. El mediocampista alemán no se recuperó a tiempo de una gastroenteritis, mientras que el francés todavía no se ha recuperado de una gripe y necesita unos días más para estar al 100%.

Eso sí, el técnico italiano incluyó en su nómina a Karim Benzema. El ‘Gato’ no había jugado ante el Osasuna por las molestias que sufrió tras el encuentro frente al Elche, no obstante, el domingo entrenó con normalidad y a la par de sus compañeros. Por ello, en vista de que está apto para tener minutos en Inglaterra, lo tomó en cuenta en su nómina.

Asimismo, luego de su esplendoroso debut en Pamplona, Álvaro Rodríguez recibió la confianza de su técnico y también viajará a suelo británico. El delantero uruguayo no es el único del Real Madrid Castilla que se subirá al avión, pues también están Mario Martín, Sergio Arribas y Luis López.

Toni Kroos no entró en la convocatoria del Real Madrid para este partido frente al Liverpool. (Foto: Getty Images)

Real Madrid vs. Liverpool: horarios del partido

Argentina: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Uruguay: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Brasil: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Chile: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Paraguay: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Bolivia: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Venezuela: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Colombia: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Ecuador: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Perú: 3:00 p.m.

3:00 p.m. México: 2:00 p.m.

2:00 p.m. España: 9:00 p.m.

Liverpool, por su parte, está recuperando aquellos pasajes de buen fútbol que lo llevaron a ser considerado uno de los mejores equipos del mundo. Si bien están lejos de aquella versión aplastante de comienzos del 2022, el engranaje colectivo está cada vez más sólido y ha dejado de ser aquel cuadro endeble que regalaba goles con mucha facilidad.

En la última jornada de la Premier League vencieron por 2-0 al Newcastle United, con goles de Darwin Núñez y Cody Gakpo. Jürgen Klopp se ha mostrado cauto con la mejoría de sus dirigidos y respeta al Real Madrid, tal como lo dio a entender en sus recientes declaraciones ante los medios de comunicación.

“Son partidos diferentes, pero sigue siendo uno de los clubes más grandes del mundo. No había vuelto a ver esa final de París hasta este fin de semana y me di cuenta de por qué. Fue una tortura. Ahora sé por qué no la había visto. Jugamos bien, pero ellos marcaron el gol decisivo”, manifestó el estratega alemán en conferencia de prensa.

Real Madrid vs. Liverpool: canales de TV

Perú, Colombia y Ecuador, Uruguay y Venezuela : ESPN y Star Plus

: ESPN y Star Plus Brasil y México : TNT Sports

: TNT Sports Argentina y Chile : ESPN

: ESPN Estados Unidos : TUDN, CBS y Univisión

: TUDN, CBS y Univisión España: M+ Liga de Campeones (M56 O114)

Real Madrid vs. Liverpool: posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois; Nacho, Militão, Rüdiger, Alaba; Modrić, Camavinga, Ceballos; Valverde, Rodrygo y Vinícius.

Courtois; Nacho, Militão, Rüdiger, Alaba; Modrić, Camavinga, Ceballos; Valverde, Rodrygo y Vinícius. Liverpool: Alisson; Arnold, Gómez, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Bajcetic; Salah, Gakpo y Núñez.

Real Madrid vs. Liverpool: ¿dónde se jugará el partido?





