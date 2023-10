Real Madrid vs. Napoli se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) por la fecha 2 del Grupo C de la Champions League. El choque se jugará este martes 3 de octubre, desde el estadio Diego Armando Maradona. Un cotejo crucial para ambas escuadras, rivales directos en la fase de grupos, tendrá inicio desde las 2:00 de la tarde (hora peruana y colombiana) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por ESPN y Movistar Liga de Campeones. No te pierdas todos los detalles de este encuentro a través de Depor.





Real Madrid se prepara para el duelo ante Napoli. (Video: Twitter)





Real Madrid vs. Napoli: probables alineaciones

Real Madrid : Kepa; Carvajal, Nacho, Rüdiger, Camavinga o Mendy; Tchouaméni, Kroos, Fede Valverde, Bellingham; Vinícius y Rodrygo.

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Ostigar, Natan, Olivera; Anguissa, Zielinski, Lobotka: Raspadori, Kvaratskhelia y Osimhen.