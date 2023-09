Feyenoord vs. Celtic se enfrentan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE en el primer partido del Grupo E de la Champions League. El partido se llevará a cabo en el Feyenoord Stadium y será crucial para el equipo del mexicano Santiago Giménez quien debutará en este torneo. El partido comenzará a la 1:00 de la tarde (hora local - 2:00 pm en Perú) y se transmitirá GRATIS en Star Plus, HBO Max, ESPN, ViX y Fútbol Libre para América Latina. Además, recomendamos no buscarlo en Fútbol Libre TV, una señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo con todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidentes en Depor. Consulta los canales de TV y horarios del partido aquí.

Feyenoord vs. Celtic por Star Plus: cómo ver y canales TV de la Champions League. (Vïdeo: @Feyenoord).

Feyenoord vs. Celtic: posibles alineaciones

Feyenoord: Wellenreuther; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Maduro; Paixão, Stengs, Ivanušec; Santiago Giménez.

Celtic: Hart, Johston, Phillips, Scales, Taylor; O'Riley, McGregor, Turnbull; Yang, Furuhashi, Meda.