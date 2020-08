Leon Goretzka ha llamado la atención de varios medios europeos tras referirse sin piedad sobre Lionel Messi. El crack del Bayern Munich ha explicado que gozó con el sufrimiento del argentino en la goleada al Barcelona por los cuartos de final de la Champions League.

Preguntado por un periodista si había sufrido viendo a Lionel Messi y sus compañeros ‘comerse’ una paliza en el estadio da Luz de Lisboa, Goretzka fue enfático. El alemán no sintió ni un poco de pena por el capitán de los azulgranas.

“Por edad, Messi podría ser un ídolo para ti ¿te ha dolido verle así?”, le preguntaron, a lo que el propio jugador contestó sin pelos en la lengua: “No, no me ha dolido verlo así, me he divertido”.

Otro de los jugadores del Bayern Munich que se refirió a las sensaciones de Messi fue Joshua Kimmich. “No”, fue la respuesta que dio el alemán cuando le preguntaron si se sentía mal por el jugador argentino.

Barcelona perdió 8-2 ante Bayern Munich por la Champions League. (AFP)

Una noche para el olvido

Barcelona no había recibido ocho goles desde 1946 ante Sevilla en Copa del Rey. Maquilló apenas la humillación gracias a un autogol de David Alaba en el primer tiempo y a una diana del uruguayo Luis Suárez en el segundo. Pero el conjunto de Lionel Messi jamás fue rival en el encuentro.

“Necesitamos un cambio drástico”, reconoció el zaguero barcelonista Gerard Piqué, quien presiente un cambio generacional en el conjunto. “Yo soy el primero, si hace falta sangre nueva, en hacerme a un lado”.

La caída estrepitosa marcó el final de una temporada de pesadilla para el Barcelona, que incluyó un cambio de técnico, así como disputas públicas entre jugadores y dirigentes. Desde 2008, el conjunto catalán no concluía una campaña sin un título importante. Y el trofeo de la Liga de Campeones se le niega desde 2015.





