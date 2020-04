Para gran parte de los futbolistas, es un privilegio no solo tener de compañero a Lionel Messi, sino también enfrentaron. Jordan Henderson, crack y capitán del Liverpool, lo tuvo al frente por primera vez en la ida de la ronda de semifinales de la Champions League 2018-19 en Camp Nou.

En ese cotejo, el Liverpool de Jordan Henderson fue goleado 3-0 por el cuadro de Lionel Messi, quien le metió un golazo de tiro libre a Alisson Becker (el del ‘Barza’ cerró un doblete). Mucho se habló de por qué no cambió camisetas con el argentino y este lunes el volante de los ‘reds’ lo contó todo.

“¿Si le pregunté sobre cambiar de camiseta? No, nunca lo hice. Roy Keane me dijo una vez en Sunderland (fue su ex entrenador) que si se lo pido a alguien es como si estuviese impresionado. Cambié con Luis Suárez porque jugué con él”, fue lo que sostuvo Henderson respecto a Messi.

Henderson, un caballero en la cancha

Además, contó cómo vivió el tremendo golazo de ‘Leo’ en el Camp Nou. “Pensé que lo iba a tirar corto. Hasta ahora no me lo creo que haya podido marcarlo. Fue absolutamente perfecto”, añadió el internacional con la Selección de Inglaterra.

Si bien es cierto que la ida fue ganada por el conjunto de Lionel Messi, en la vuelta los ingleses sorprendieron y golearon 4-0 al Barcelona para meterse en la final. Henderson ganaría el título con un 2-0 sobre el Tottenham de Mauricio Pochettino.

Por otra parte, en la Serie A se espera que los jugadores entrenen en solitario en las diversas sedes de sus clubes a partir del 4 de mayo. En tanto, en España no habría gente en los estadios hasta inicios del año 2021.

