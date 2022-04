Se miden este miércoles Liverpool vs Benfica (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) al amparo de Anfield por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League, donde los ‘Reds’ llegan apoyados en el valioso 1-3 que se trajo de Da Luz la semana pasada, pero sin tener que confiarse para no recibir otro susto como en los octavos de final. La transmisión del encuentro estará a cargo de las señales de ESPN y Star Plus, desde las 2:00 p.m. (hora peruana). Mira todas las incidencias del encuentro por el minuto a minuto de Depor.com.

El conjunto de Juergen Klopp llega al partido de vuelta con los deberes prácticamente hechos tras su solvente partido en Lisboa, donde fue muy superior en la primera parte y luego pasó más apuros en la segunda donde los de Nelson Veríssimo apretaron más y buscaron con más ahínco el empate tras el 1-2 de Darwin Núñez.

En contra del equipo inglés podría estar el tremendo desgaste del pasado domingo en el eléctrico duelo en el Etihad Stadium ante el Manchester City, saldado con empate a dos goles, y que podría obligar al técnico alemán a introducir algunos cambios respecto al once que dispuso ante los de Pep Guardiola, aunque no esperan demasiados pese a que el fin de semana, con el billete para la final de la FA Cup en juego, se volverá a ver las caras con los ‘citizens’.

Liverpool vs Benfica: horarios del partido

Perú – 2:00 p.m.

Ecuador – 2:00 p.m.

Colombia – 2:00 p.m.

México – 2:00 p.m.

Chile – 3:00 p.m.

Venezuela – 3:00 p.m.

Bolivia – 3:00 p.m.

Paraguay – 3:00 p.m.

Argentina – 4:00 p.m.

Uruguay – 4:00 p.m.

Brasil – 4:00 p.m.

España – 9:00 p.m.

Uno casi seguro es la entrada en ataque de Luis Díaz, que fue uno de los mejores en Da Luz y que apenas jugó ante los actuales campeones. En Lisboa formó junto a Sadio Mané y Mo Salah, y ahora podría hacerlo junto al egipcio y Diogo Jota, ya que el senegalés está, al igual que el portugués, apercibido y podría aguardar en el banquillo.

Por su parte, el Benfica llega a Anfield con el deseo de no poner una alfombra roja a su rival en su camino hacia sus primeras semifinales desde las de la temporada 2018-2019 en la que se coronó campeón. El equipo portugués sabe de la dificultad del reto y tampoco es probable que se vuelva ‘loco’ en busca de marcar ese primer gol que avive sus esperanzas.

El conjunto ‘encarnado’, que no pisa las semifinales de la Copa de Europa desde que perdiese su segunda final consecutiva en 1990, se agarra a su gran recuerdo de su visita a Anfield en 2006, cuando destronó en octavos a un Liverpool entonces defensor del título y al que derrotó por 0-2.

Liverpool vs. Benfica: posibles alineaciones

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Keita; Salah, Jota y Luis Díaz.

Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Weigl, Taarabt; Diogo Gonçalves, Gonçalo Ramos, Everton; y Darwin Núñez.





