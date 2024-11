Cuando quedó como jugador libre de PSG y pudo fichar sin problemas -sin costo alguno- por Real Madrid, Kylian Mbappé elevó todas las expectativas posibles en la hinchada; sin embargo, con el paso de los meses todo se fue derrumbando. El bajo rendimiento mostrado por ‘Kiki’ comienza a colmar la paciencia y lo coloca ante los ojos del mundo del fútbol que viene llenándolo de críticas en las últimas semanas. Precisamente, este miércoles erró un penal en la derrota de Real Madrid ante Liverpool (2-0) y no pudo hacer nada para evitar una nueva caída de la escuadra ‘merengue’.

El fin de semana, Real Madrid venció a Leganés (3-0) por LaLiga y parecía dar indicios de mejoría en cuanto a rendimiento. Aquel día, Mbappé anotó uno de los goles, generando también distintas jugadas de peligro que nos llevaban hacia el recuerdo de la ‘máquina’ que salió desde PSG y brilló en la Selección de Francia, sin embargo, todo cambió.

En su visita a Anfield Road, los dirigidos por Carlo Ancelotti se mostraron débiles y fue así que los ‘reds’ aprovecharon para cosechar una victoria. En medio del partido, una falta en el área terminó en penal y Kylian Mbappé fue el encargado de ejecutar el disparo. Para su mala suerte, el arquero Caoimhin Kelleher adivinó su intención y logró atajar el remate.

Kylian Mbappé falló un penal en el Real Madrid vs Liverpool. (Video: ESPN)

El partido iba 1-0 y este falló comenzó a influir en el rendimiento del equipo. Posteriormente, Cody Gakpo selló el 2-0 final que evidenció el dominio de Liverpool en la contienda. Los datos del francés son nefastos: dos disparos (el penalti fallado y otro bloqueado), 18 de 24 pases con un 75% de acierto, 6 duelos ganados de 13 y 15 pérdidas de balón.

Tras la derrota, la institución ‘merengue’ tiene 6 puntos y necesita ganar sus próximos partidos para entrar a la zona de clasificación directa a octavos de final. Sus próximos rivales serán Atalanta, Leipzig y Brest. Por lo pronto, están en la casilla 24 de la tabla general en el nuevo formato de Champions League.

Las críticas a Kylian Mbappé

Desde Francia, el diario deportivo L’Equipe se refirió al trámite del partido y su rendimiento: “Será una noche que tendrá que olvidar pronto, falló muchos pases, perdió un balón que provocó la primera ocasión red, falló un penalti mal ejecutado, fue incapaz de crear peligro y su falta de confianza es manifiesta y perjudicial para el Real Madrid”.

Más duro y contundente fue Le Parisien sobre el rendimiento de Mbappé: “Vivió una auténtica pesadilla, perdió el balón, falló regates, perdió duelos e incluso falló un penalti. Sus compañeros no lo hicieron mucho mejor, escandalosamente dominados por el Liverpool”.

La crítica más fuerte llegó desde RMC Sports, otro medio galo que sentenció el accionar del extremo en la temporada: “Es triste, pero Mbappé ya no es jugador de fútbol. Ya no hace nada, no consigue nada, no siquiera puede correr. Incluso la forma en la que lanza a la portería es horrible”.

¿Qué se viene para Real Madrid?

A poco de terminar el 2024, Real Madrid buscará acortar la distancia con Barcelona, equipo líder de LaLiga y que viene cumpliendo una excelente temporada. Los ‘merengues’ también disputan la Champions League, torneo en el que se mantienen firmes por clasificar a los octavos de final.

El próximo partido de los dirigidos por Carlo Ancelotti será ante Getafe el domingo 1 de diciembre y luego jugarán el miércoles 4 ante Athletic, en condición de visitantes. Cabe recordar que en el último mes del año jugarán el Mundial de Clubes, cupo obtenido por ser el actual campeón de la Champions League.





