En la previa del partido entre Manchester City y Chelsea, por la final de la Champions League, hinchas de ambos clubes han protagonizado una bronca en las inmediaciones del estadio Do Dragao de Oporto. Desacatando las recomendaciones por la pandemia, seguidores de los clubes ingleses terminaron arrojándose sillas y mesas en un pelea que afortunadamente no ha dejado heridos de consideración, aunque no ha sido la primera.

De hecho, en la madrugada del viernes último, un hincha del Chelsea resultó con heridas leves tras involucrarse en una bronca luego del cierre de bares y restaurantes en Oporto. La policía lusa intervino, pero no hizo detenciones, según fuentes oficiales.

Cuidado con los fans

Desde las diez horas (hora local), los aviones procedentes de Manchester y Londres van aterrizando en el aeropuerto Sá Carneiro y, una vez allí, los seguidores son conducidos en función del equipo al que sigan, con el fin de evitar que se mezclen los hinchas de sendos clubes.

Si el aficionado es el del Manchester City, las fuerzas de seguridad lo conducen hasta la zona de la Alfándega, donde permanecerá hasta que, posteriormente, toda la masa sea orientada hacia el estadio. Por contra, los seguidores del conjunto londinense son derivados, tras aterrizar, a la zona céntrica de la avenida de los Aliados, desde donde serán transportados al estadio.

Las mayores complicaciones tuvieron lugar la pasada noche en las zonas de La Ribeira -junto al río Duero-, ya que cientos de seguidores se agolpaban sin distanciamiento, entre cánticos y sin mascarillas. Además del consumo desmesurado de cerveza.

De madrugada, fueron, poco a poco, abandonando las zonas de fiesta y regresaron a los respectivos hoteles.

El partido se celebrará con público y en total se ha habilitado para la hinchada inglesa el 33 % de la capacidad del estadio, por lo que la final de la Liga de Campeones será presenciada por 16.500 personas.





