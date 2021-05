Oleksandr Zinchenko está a un paso de ganar la Champions League, el trofeo soñado por muchos futbolistas. Pero, para alcanzar el Manchester City vs. Chelsea, el ucraniano atravesó por momentos complicados como marcharse de casa cuando apenas era un niño o huir de su país por causa de la guerra con Rusia.

En 2014, el conflicto bélico provocó que, con solo 17 años, Zinchenko busque refugio en Moscú. En ese momento, el jugador estaba ligado a Shakhtar Donetsk, club que le impidió unirse a otra institución. Entonces, por problemas contractuales, el lateral tuvo que pasarse meses entrenando en las calles de la capital rusa.

“Ese período fue el más difícil, pero no puedes perder tu sueño”, comentó sobre abandonar su país. “Durante mucho tiempo no hablé sobre ese período, ya sabes, eso también fue muy difícil de recordar porque, sí, ni siquiera podría decirte todo en este momento”, agregó con respecto a no poder sumarse a otro club.

Sin embargo, esas experiencias le fortalecieron y tiempo después podrá disputar un partido que, en su momento, parecía inalcanzable. “Pero me ha hecho más fuerte esa situación. Desde niño no podía ni soñar que algún día estaría en la final de la Champions League, pero todo es posible”, agregó.

No obstante, aquella no ha sido la única vivencia compleja de Oleksandr Zinchenko, pues en el diálogo con el medio ITV News recordó cuando dejó a su familia con solo 11 años para unirse a la academia de Shakhtar Donetsk. “Dejé mi casa por 500 kilómetros, sabes, y estaba viviendo solo, solo con mi equipo, sin padres, sin nadie”.

“Entonces, ¿por qué debería dejarlo? ¿Por qué razón? Por supuesto que todo el mundo tiene periodos difíciles, muchas lesiones o algo así, o cualquier problema, pero no puedes dejarlo porque ese es el compromiso que debes tener”, expresó el defensor de la selección ucraniana.

El combativo Zinchenko resolvió los líos contractuales y se unió al Ufa de la Premier League rusa, donde estuvo dos temporadas. Enseguida, el futbolista de 24 años fue contratado por Manchester City y cedido de PSV Eidhoven. Al concluir el préstamo con los holandeses, el marcador ha luchado para hacerse un espacio en el equipo de Pep Guardiola.