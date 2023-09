Manchester City vs. Estrella Roja se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) por la fecha 1 del Grupo G en la Champions League. El partido se juega este martes 19 de septiembre desde las 2:00 p.m. (hora peruana), en el estadio Etihad de Inglaterra. Ambas escuadras inician su travesía por el torneo más importante de clubes en Europa. La transmisión estará a cargo de las señales de ESPN y STAR Plus para Latinoamérica. En señal de paga, podrás verlo por HBO Max y TUDN (México) junto a Paramount+ (Estados Unidos). No te pierdas todos los detalles en Depor.





Manchester City recordó victoria en Premier League. (Video: Twitter)





Manchester City vs. Estrella Roja: probables alineaciones