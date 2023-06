Con el fin de las principales ligas de Europa, todas las miradas están puestas en la gran final de la UEFA Champions League, que enfrentará al Manchester City e Inter de Milán este fin de semana. El equipo de Pep Guardiola está entrenando para llegar de la mejor forma al partido. Sin embargo, este martes ocurrió algo que preocupó a muchos: Kyle Walker, habitual titular, se perdió el entrenamiento y encendió las alarmas.

El defensor, de 33 años, no se pierde un cotejo del cuadro inglés desde hace casi dos meses. Ha jugado de manera ininterrumpida y ha sido pieza clave en la obtención de la Premier y la FA Cup. Al parecer, el desgaste le ha pasado factura y no ha iniciado bien la semana: no entrenó a la par de sus compañeros por molestias físicas.

“Tuvo una molestia en la espalda. Ayer no estaba bien y hoy está un poco mejor. No hemos querido tomar ningún riesgo con él y veremos qué tal está en los próximos días”, comentó el entrenador español durante el ‘media day’ del Manchester City. Por supuesto, todos estaban preocupados por su estado físico, pero el mismo Walker se encargó de revelar que está bien.

“¡Estoy bien, solo me estoy haciendo viejo! No, estoy completamente bien. Es solo un día extra de recuperación por la cantidad de minutos que he jugado en las últimas semanas. El entrenador me dijo que espere y que pronto voy a entrenar a la par de mis compañeros”, señaló Kyle al final de la jornada del martes.

Walker habló sobre su estado físico a puertas de la final de la Champions. (Foto: cityreport)

En lo que va de la temporada, el exjugador de Tottenham ha disputado un total de 38 partidos oficiales, siendo especialmente recordada su performance durante las semifinales de Champions League ante el Real Madrid, ganándole el duelo al brasileño Vinícius Júnior. Su presencia es vital en la zaga de los ‘citizens’.

Manchester City va por el triplete

Para cerrar con broche de oro esta temporada, Manchester City enfrenta al Inter de Milán este sábado 10 de junio por la final de la UEFA Champions League. Los dirigidos por Guardiola están a solo un triunfo de asegurar un triplete histórico. Recuerda que el partido inicia a las 2:00 p.m. (horario en Perú) y podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.





