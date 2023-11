Manchester United vs. Galatasaray se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este miércoles 29 de noviembre por la quinta fecha del Grupo A de la UEFA Champions League en partido que se llevará a cabo en el estadio Ram Park de la localidad de Estambul (Turquía). El partido está programado para las 12:45 (hora peruana y 18:45 en España) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN, STAR Plus y Movistar para España. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de ambos clubes.

Golazo de Alejandro Garnacho. (Video: Bein Sports)

Manchester United vs. Galatasaray: posibles alineaciones

Manchester United: Andre Onana, Diogo Dalot, Harry Maguire, Victor Lindelof, Sergio Reguilón; Scott McTominay, Sofyan Amrabat, Antony Matheus dos Santos, Bruno Fernandes, Alejandro Garnacho, Rasmus Højlund.

Galatasaray: Fernando Muslera, Sacha Boey, Davinson Sánchez, Abdlkerim Bardakci, Angeliño, Lucas Torreira, Kaan Ayhan, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoglu, Wilfried Zaha, Mauro Icardi.