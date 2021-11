Tras realizar su primera confesión relacionada al gol que realizó Sergio Ramos en favor del Real Madrid, Mark Clattenburg decidió hablar sobre otra situación que se suscitó en la famosa final de Champions League 2015-16 en Milan relacionada al penal que el Atlético de Madrid tuvo a favor tras una acción de Pepe sobre Fernando Torres.

El árbitro sostuvo que no dudó en darle el disparo desde los doce pasos al Atlético de Diego Simeone: “Torres estaba claramente adelantado ante Pepe, muy claramente, hubo falta. ¿Realmente hubo falta? Es muy subjetivo- Y lo pité porque eso devolvía el equilibrio, ya que el Madrid tuvo su oportunidad con ese gol en fuera de juego que el Atlético había recibido”.

El penal fue ejecutado por Antoine Griezmann, el mismo que no logró definir dado que su disparo rebotó en el travesaño; y, ello fue celebrado por el colegiado de aquel partido: “Griezmann chuta y le da al palo y yo pensé: ‘Wow, este es mi día, es un día perfecto para un árbitro. El Atlético tuvo claramente la oportunidad de empatar el gol en fuera de juego y fallaron. Y ahora me culparán a mí pero no pueden porque Griezmann tuvo la oportunidad del penalti”.

En aquella final, luego del gol de Sergio Ramos y el fallo de Griezmann, los ‘Rojiblancos’ lograron empatar el partido con la anotación de Carrasco que forzó el partido a la prórroga y posterior tanda de penaltis. Real Madrid le ganaría al Atlético 5-3 con el decisivo tanto de Cristiano Ronaldo.

Declaraciones de Clattenburg sobre el gol de Ramos

“En esa final, el Real Madrid se puso 1-0 en la primera parte, aunque el gol fue en offside por un poco margen. Nos dimos cuenta en el entretiempo. Era una jugada difícil y mi asistente falló”, fue lo que sostuvo el juez Mark Clattenburg en conversación con ‘Daily Mail’.