Franco Mastantuono lanzó balón al palo en Real Madrid. (Video: ESPN)

En su debut por con , solo necesitó cinco minutos para dejar gratas impresiones. El argentino de 18 años arrancó como titular en el partido por la fecha 1 y, rápidamente, se sumó en ataque para generar peligro en área del equipo francés. El ex River Plate quedó mano a mano contra el portero Gerónimo Ruli y remató a un lado imposible de alcanzar; sin embargo, el esférico impactó con el palo para luego ser retenido. De esta manera, generó su primera acción de peligro.

