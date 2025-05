No quedan dudas que la final de la Champions League 2024/2025 entró a la historia como una de las mayores goleadas en la competencia. PSG goleó 5-0 a Inter de Milán y fue ampliamente dominante. Los parisinos alzaron su primera ‘Orejona’ y Luis Enrique también se llevó las palmas por su excelente trabajo como DT. En medio de esta alegría, las redes sociales recordaron a un ex jugador del equipo que decidió partir hacia Real Madrid para obtener esta presea y, curiosamente, una temporada después de su salida pudieron alcanzarla: Kylian Mbappé. El ahora jugador de Real Madrid no ganó título alguno en la temporada por lo que -hinchas de PSG y fanáticos de fútbol- fue el centro de los memes por este hecho anecdótico, teniendo en cuenta que no salió bien del club.

