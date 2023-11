Milan vs. Dortmund juegan (EN VIVO | EN DIRECTO) por la jornada 5 de la Champions League. El duelo será este martes 28 de noviembre desde las 3:00 p.m. (hora peruana), en el marco del grupo F. El choque se disputará en el estadio San Siro de Italia. El cuadro alemán parte con la ventaja de ubicarse en el primer lugar, aunque una victoria hará escalar posiciones a los locales. En la primera vuelta, empataron sin goles en Alemania. La transmisión será a través de la señal de ESPN y STAR Plus para Latinoamérica. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de ambos clubes. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias.

Milan se prepara para el duelo ante Dortmund. (Video: Twitter)

Milán vs. Dortmund: probables alineaciones

Milan: Mike Maignan; Davide Calabria, Malick Thiaw, Fikayo Tomori, Theo Hernández; Tijjani Reijnders, Tommaso Pobega, Yunus Musah; Samu Chukwueze, Olivier Giroud, Rafael Leão.

Borussia Dortmund: Gregor Kobel; Julian Ryerson, Mats Hummels, Nico Schlotterbeck, Ramy Bensebaini; Donyell Malen, Salih Özcan, Marco Reus, Emre Can, Julian Brandt; Niclas Füllkrug.