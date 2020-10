Guía TV del Atlético de Madrid vs. Bayern Munich EN VIVO vía ESPN 2: horarios en tu país y canales de TV del duelo de este miércoles 21 de octubre del partidazo en Allianz Arena por el primer duelo del Grupo A de Champions League 2020-21. El conjunto ‘Colchonero’ buscará dar el golpe ante el súper favorito y actual campeón de la Liga de Campeones, y de visita. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación. Sigue las principales incidencias del encuentro por el MINUTO a MINUTO en la web de Depor.

Bayern Munich domina Europa y lo demostró en el último tramo de la temporada pasada marcada por el coronavirus. El equipo de Hans Flick superó ampliamente a todos sus rivales en la ‘burbuja’ de Portugal y no quiere comenzar de forma distinta esta nueva edición ante un Atlético cuyo último recuerdo es caer ante el Leipzig en cuartos.

Desde las 14:00 horas (en Perú y en México), podrás ver todas las incidencias de este partidazo a través de las señales que te mostramos a continuación, con las diversas plataformas que presentan las operadores para seguir el MINUTO A MINUTO del Atlético de Madrid vs. Bayern Munich.

Madrid vs. Bayern Munich: horarios en tu país

México - 2:00 p.m.

Perú - 2:00 p.m.

Ecuador - 2:00 p.m.

Colombia - 2:00 p.m.

Bolivia - 3:00 p.m.

Venezuela - 3:00 p.m.

Chile - 4:00 p.m.

Paraguay - 4:00 p.m.

Argentina - 4:00 p.m.

Uruguay - 4:00 p.m.

Brasil - 4:00 p.m.

España - 9:00 p.m.

Atlético de Madrid llega tras conseguir una victoria -luego de dos partidos sin anotar- con gol de Luis Suárez en LaLiga Santander. El delantero uruguayo viene redondito frente al arco y espera anotar en Champions tras haber pasado la peor racha de su carrera con casi cuatro años sin anotar y que justo ante el Bayern, en aquella goleada 2-8 con el Barcelona, marcó el descuento aunque en la burbuja de Portugal.

“Es la tercera vez que nos vamos a enfrentar a ellos desde 2016 y desde 1974 pasaron años para volver a enfrentarnos contra uno de los mejores del mundo y eso es emocionante. Se defiende con trabajo, responsabilidad y criterio para trabajar en equipo, opciones vamos a tener y habrá que estar lucidos”, dijo Simeone en rueda de prensa.

“Mañana es un partido más, como será el del sábado, el del martes y no hay un partido para mostrar eso. João Félix lo viene haciendo en esta última etapa que comenzamos este campeonato. No creo que un partido uno elija mostrar esto, se siente, se trabaja, se transmite y se hace naturalmente y no tengo dudas de que Joao lo hará”, agregó.

El jugador del Bayern Munich, Serge Gnabry, ha dado positivo de COVID-19 y quedará en cuarentena domiciliaria, de modo que no podrá disputar este miércoles el partido contra el Atlético de Madrid, de la primera jornada de la fase de grupos de la Champions League.

Fuentes del club bávaro informaron de este caso de coronavirus, que afecta a uno de los delanteros con el que, en principio, se contaba para el encuentro que se celebrará este miércoles en el estadio Allianz, en Múnich.

Es el primer positivo en COVID-19 en el equipo que entrena Hansi Flick y el segundo entre los internacionales alemanes, tras el que dio Ilkay Gündogan a finales de septiembre.

