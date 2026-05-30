, , HBO MAX, TNT Sports y Movistar Liga de Campeones, transmitirán la gran EN VIVO y EN DIRECTO, donde se verán las caras ONLINE | STREAMING | GRATIS en el Puskás Arena. ¡Solo uno será el monarca de Europa! ¿A qué hora comienza la transmisión del compromiso? Según la programación de la UEFA, este choque arrancará a las 11:00 a.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, y seis horas más en España. Depor te hará vivir todas las incidencias de este encuentro decisivo. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV.

Vive la final de la Champions League entre PSG vs. Arsenal, con la transmisión de ESPN, Disney Plus, HBO MAX, TNT Sports y Movistar Liga de Campeones. (Video: PSG)
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SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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