La élite del fútbol europeo se prepara para la gran final de la UEFA Champions League 2024-25 el sábado 31 de mayo de 2025 en el Allianz Arena de Munich, Alemania, entre Paris Saint-Germain (PSG), flamante campeón de la Ligue 1 francesa, contra el Inter de Milán, un gigante de la Serie A italiana que ostenta tres títulos de la Liga de Campeones. Considerado uno de los partidos más importantes del fútbol de clubes a nivel mundial, esta definición promete un espectáculo inigualable entre dos potencias europeas y Movistar Plus transmitirá las incidencias del encuentro tanto por TV y Online para España.

Para el cuadro parisino, esta final representa una segunda oportunidad en cinco años para conquistar su primer título de la Champions League, el anhelado trofeo que coronaría la ambición del club. Bajo la dirección de Luis Enrique, un estratega con gran experiencia en esta competición, quien ya guio al FC Barcelona a la gloria hace una década, el PSG buscará hacer historia en el escenario europeo más grande. La presión es inmensa para Les Rouge et Bleu, que sueña con levantar la “Orejona”.

Por su parte, el Inter de Milán, dirigido por Simone Inzaghi, regresa a la final de la Champions League dos años después de su última aparición. Inzaghi, que ha cosechado seis títulos importantes con los Nerazzurri, anhela añadir una corona continental a su palmarés, un logro que sería el broche de oro para su exitosa gestión y el primero para el club desde 2010. El Inter buscará reafirmar su legado europeo y añadir una cuarta Champions a sus vitrinas.

A sus 28 años, Ousmane Dembélé ha disputado muchos partidos de la Liga de Campeones de la UEFA, pero ahora que se acerca su primera final, contra el Inter en el Munich Football Arena, el delantero sabe que se trata de algo muy especial. | Crédito: PSG - Paris Saint-Germain / Facebook

¿Dónde televisan Inter de Milán vs. PSG por TV y Online desde España?

Para ver en vivo el partido Inter de Milán vs. París Saint-Germain (PSG) desde España, sintoniza Movistar Plus, la plataforma encargada de la transmisión en la que podrás disfrutar de todos los detalles de la gran final de la UEFA Champions League 2024-25 este sábado 31 de mayo a partir de las 9:00 p.m. (hora peninsular).

¿Cómo ver Movistar Plus en directo, Inter de Milán vs. PSG?

En España, puedes seguir el partido de la final de la Liga de Campeones entre Inter de Milán y PSG en directo por Movistar Liga de Campeones (dial 60 y 441/443 en UHD) y Movistar Plus+ (canal generalista con dial 7) canal de TV que encuentras disponible con Movistar Plus. Recuerda que, si cuentas con el servicio, también puedes disfrutar la señal a través de un dispositivo móvil.

Movistar Liga de Campeones: dial 60 y 441/443 en UHD

Movistar Plus+: dial 7

Si prefieres verlo desde tu dispositivo móvil o tablet, puedes acceder a Movistar Plus+ mediante la app disponible para Android y iOS, la cual puedes descargar desde Google Play o Apple Store. Además, si deseas verlo desde un ordenador, puedes hacerlo ingresando a la página web https://ver.movistarplus.es/.

¿Cómo contratar Movistar Plus para ver Inter de Milán vs. PSG por la final de la Champions League?

Contrata Movistar Plus+ para que puedas ver la gran final de la UEFA Champions League 2024-25 entre Inter de Milán y París Saint-Germain (PSG) este sábado 31 de mayo con una tarifa mensual de 9,99€ al mes impuestos incluidos. El precio es el mismo en península, Canarias, Ceuta y Melilla.

Pagarás por adelantado los 30 días de suscripción, que comienzan a contar desde el primer día que actives la cuenta, con independencia del día del mes que sea. Por ejemplo, si activas la cuenta el día 7, estará activa hasta el día 7 del mes siguiente. Si te diste de alta el último día del mes, tu renovación será también el último día de cada mes.

También puedes suscribirte a este servicio de paga de acuerdo al plan que mejor se adecue a tu economía. Con esta suscripción, tienes opciones de ver diferentes disciplinas deportivas como LaLiga EA Sports, Champions League, Premier League, Copa del Rey, NBA, Euroliga, Grand Slams de tenis, NFL, Seis Naciones de rugby, Ryder Cup y muchos otros eventos deportivos destacados.

Puedes ver Movistar Plus en diversos dispositivos, como PC o Mac, Smart TV (modelos Samsung, LG, Hisense y Android TV), dispositivos con HDMI como Android TV, Amazon Fire TV Stick y Apple TV, además de en iPhone, iPad, móviles y tabletas Android, y a través de Chromecast.

El capitán del Inter, Lautaro Martínez, jugó a pesar del dolor para ayudar a su equipo a superar al Barcelona y alcanzar la final de la Liga de Campeones de la UEFA, y el jugador de 27 años espera que otro tipo de dolor pueda inspirar a su equipo contra el París en el Munich Football Arena. | Crédito: Inter / Facebook

¿Cómo ver Movistar Plus EN DIRECTO, Inter de Milán vs. PSG por la final de la Champions League?

Para ver Movistar Plus+ desde tu móvil, tablet, ordenador o Smart TV, y disfrutar de la final de la Champions League entre Inter y PSG, tienes que contratar cualquier modalidad comercial de Movistar Plus+ y activar el servicio ‘Movistar Plus+ en tus dispositivos’, gratuito para clientes del operador con televisión.

Desde la web de Movistar : entra en tu área privada de Movistar e identifícate introduciendo tu usuario (DNI) y contraseña. Accede a ‘Mi Perfil’, pincha en el apartado de ‘Movistar Plus+ en dispositivos’ > ‘Mi usuario’ y aparecerá una pantalla donde tendrás que introducir un correo electrónico.

: entra en tu e identifícate introduciendo tu usuario (DNI) y contraseña. Accede a ‘Mi Perfil’, pincha en el apartado de ‘Movistar Plus+ en dispositivos’ > ‘Mi usuario’ y aparecerá una pantalla donde tendrás que introducir un correo electrónico. Desde la app Mi Movistar: identifícate con tus credenciales de acceso (si te lo pide), dirígete a ‘Mi Perfil’, entra en el apartado ‘Mi usuario Movistar Plus+ en dispositivos’ e introduce un correo electrónico.

Cuando dispongas de tu usuario y contraseña, sólo tienes que descargar la aplicación de Movistar Plus+ en un dispositivo compatible e identificarte en ella. Esta app es compatible con:

Móviles y tablets iOS y Android.

Smart TVs (Samsung, LG, Google TV, Android TV y Hisense).

Dispositivos HDMI (Apple TV, Fire TV Stick de Amazon y Chromecast).

También puedes entrar en la web de Movistar Plus+ a través de un navegador compatible (Chrome, Edge, Firefox, Safari, Opera).

¿Puedo ver Movistar Plus+ fuera de España?

Sí, puedes darte de alta en España, descargar la App y disfrutar de Movistar Plus+ si te encuentras en cualquiera de los siguientes 29 países: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, Suecia, Liechtenstein, Islandia y Noruega.

París Saint-Germain (PSG) e Inter de Milán se enfrentan por la gran final de la UEFA Champions League 2024-25 este sábado 31 de mayo desde el Allianz Arena de Munich. | Crédito: GEC