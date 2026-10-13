El FC Barcelona sostendrá un duro partido ante el Galatasaray este martes 13 de octubre de 2026 en el RAMS Park de Estambul, Turquía, en un duelo correspondiente a la segunda jornada de la fase liga de la UEFA Champions League 2026-27, una cita europea en la que el conjunto azulgrana buscará sumar su segundo triunfo consecutivo para consolidarse entre los aspirantes a la clasificación directa a los octavos de final.

Frente a un rival turco que convierte su estadio en un escenario de máxima exigencia por el ambiente de sus aficionados y la presión que ejerce como local, el equipo catalán afrontará un examen importante para medir su capacidad competitiva fuera de casa en el principal torneo de clubes del continente. El encuentro está programado para las 20:00 horas de España peninsular y podrá seguirse por televisión y mediante streaming a través de Movistar Plus+ en territorio español.

¿Dónde ver Movistar Plus+ EN DIRECTO, Galatasaray — FC Barcelona por la Champions League 2026?

El partido Galatasaray — FC Barcelona, correspondiente a la jornada 2 de la fase liga de la Champions League 2026-27, se podrá seguir en España a través de Movistar Plus+ y los canales deportivos incluidos en los paquetes compatibles.

Movistar Plus+: dial 7, dentro del paquete básico.

dial 7, dentro del paquete básico. Orange Fútbol 1: dial 107.

dial 107. Movistar Liga de Campeones 2: dial 61 en Movistar y dial 117 en Orange.

dial 61 en Movistar y dial 117 en Orange. Movistar Liga de Campeones 4: dial 180 en Movistar y dial 119 en Orange.

El Barcelona buscará su segundo triunfo en la competición europea, aunque tendrá que superar la presión ambiental del RAMS Park y la intensidad del Galatasaray para llevarse los tres puntos de Estambul.

¿Cómo ver Galatasaray — FC Barcelona ONLINE por Movistar Plus+?

Los aficionados podrán seguir el Galatasaray — FC Barcelona ONLINE mediante la plataforma de streaming de Movistar Plus+, siempre que dispongan de una suscripción compatible con el canal que emite el encuentro. Para acceder a la transmisión en directo, deberán ingresar en la aplicación oficial de Movistar Plus+ o en su página web, iniciar sesión con sus credenciales y buscar el canal correspondiente dentro de la programación deportiva.

La emisión podrá reproducirse en dispositivos compatibles, como televisores inteligentes, teléfonos móviles, tabletas y ordenadores, según las condiciones del servicio contratado. Los usuarios de Orange también podrán acceder al partido a través de los canales deportivos incluidos en su paquete de televisión. Antes del inicio, conviene comprobar que la suscripción permite acceder al canal que retransmite el encuentro y que la conexión a Internet sea estable para disfrutar de la señal en directo sin interrupciones.

Horario, TV y dónde ver EN DIRECTO el Galatasaray — FC Barcelona por Champions League

Partido: Galatasaray vs. FC Barcelona.

Galatasaray vs. FC Barcelona. Fecha: martes 13 de octubre de 2026.

martes 13 de octubre de 2026. Hora en España: 20:00 horas, horario peninsular.

20:00 horas, horario peninsular. Estadio: RAMS Park, Estambul, Turquía.

RAMS Park, Estambul, Turquía. Competición: UEFA Champions League 2026-27.

UEFA Champions League 2026-27. Instancia: jornada 2 de la fase liga.

jornada 2 de la fase liga. Canales de TV: Movistar Plus+ (dial 7), Orange Fútbol 1 (dial 107), Movistar Liga de Campeones 2 (dial 61 en Movistar y 117 en Orange) y Movistar Liga de Campeones 4 (dial 180 en Movistar y 119 en Orange).

Movistar Plus+ (dial 7), Orange Fútbol 1 (dial 107), Movistar Liga de Campeones 2 (dial 61 en Movistar y 117 en Orange) y Movistar Liga de Campeones 4 (dial 180 en Movistar y 119 en Orange). Streaming ONLINE: Movistar Plus+, mediante la aplicación oficial o su página web, con una suscripción compatible.

Movistar Plus+, mediante la aplicación oficial o su página web, con una suscripción compatible. Objetivo del Barcelona: conseguir su segunda victoria en la fase liga y sumar tres puntos importantes en su camino hacia los octavos de final.

El FC Barcelona vs. Galatasaray EN VIVO y EN DIRECTO por la UEFA Champions League 2026-27 centra la atención de los aficionados al fútbol este martes 13 de octubre, en un encuentro en el que el conjunto azulgrana buscará imponer su juego ante el equipo turco en una nueva jornada del torneo europeo. La transmisión del partido estará disponible ONLINE según el país y los derechos audiovisuales de cada operador, por lo que los hinchas deberán consultar la programación de ESPN, Disney Plus, FOX One, FOX Plus, HBO Max y Movistar Liga de Campeones para conocer las opciones de televisión y streaming habilitadas en su región. Sigue la cobertura del Barcelona vs. Galatasaray, revisa dónde ver el encuentro EN VIVO, qué plataformas ofrecen la señal por internet y cómo acceder a la transmisión oficial desde el celular, la computadora o el Smart TV. (VIDEO DE X: @FCBarcelona)